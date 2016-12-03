В России создается беспилотный вертолет-разведчик для морской авиации

Для нужд военно-морской авиации России создается летательный разведкомплекс вертолетного типа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ОПК. Беспилотник призван выполнять разведку и служить целеуказателем.

Специалисты считают такой комплекс весьма востребованным: он повысит тактическую осведомленность российских МВФ, причем не исключено, что комплекс будет обладать и ударными характеристиками.

Новый вертолет-беспилотник, помимо корректировки огня и военной разведки акватории, будет привлекаться моряками для составления карт и поиска пропавших экипажей судов - как морских, так и воздушных.