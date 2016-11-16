Украина грозит. Кому – не совсем понятно, все безадресно, но зато весьма наглядно. Приближенный президента Украины Юрий Бирюков выложил на своей страничке в «Фейсбуке» данные об испытаниях нового оружия.

Испытания новой украинской ракеты – промежуточные, а вот реклама ее как «страшного и точного» оружия уже полностью доработана, передает телекомпания НТВ,

В доказательство к сказанному Бирюков опубликовал в сети видео, как он написал (орфография сохранена) «боооольшой» и «точной» ракеты.

Украинский чиновник сообщил, что новая ракета продемонстрировала «выскокую точность» на дальности 60 километров и очень его впечатлила.

Впечатления, похоже, были действительно сильные: Бирюков даже перешел на русский язык, тогда как киевские чиновники общаются исключительно на украинском.

Модель ракеты не называется, но эксперты уверены, что на видео – 300-милллиметровые снаряды к системам залпового огня «Ольха».