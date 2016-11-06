Украинский военный подходит к огромному бронеавтомобилю, что-то нажимает в кабине и едва успевает захлопнуть дверь, как бронированный гигант срывается с места. Так выглядит презентация беспилотника.

От презентации такого «чуда» военных технологий не удержался премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает телеканал «Звезда». Гройсман опубликовал на своей страничке в Twitter видео с работой беспилотного броневика. Премьер сопроводил ролик комментарием в том стиле, что это и есть «настоящий пример успешных технологий».

На видео любой узнает российский бронеавтомобиль на базе ГАЗа… и ошибется. Это вовсе не ГАЗ, хоть и тоже зовется «Тигром», - это украинский – КрАЗ.

Подписчиков Гройсмана новость порадовала, вот только в комментариях ему попеняли, что украинские военные больше нуждаются в обычных броневиках, а не в роботах.

КрАЗ – автомобильный завод в Кременчуге (Украина), построенный советскими специалистами в 1946 году. До 2016 года завод выпустил 818 749 машин.