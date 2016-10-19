Война в Сирии сделала популярным русское оружие

Иностранные заказчики стали особенно сильно интересоваться оружием российского производства, отслеживая военную операцию в Сирии. Об этом заявил 19 октября заместитель директора ФСВТС Анатолий Пунчук.

Заместитель главы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Анатолий Пунчук возглавляет российскую делегацию на военно-морском салоне Euronaval 2016, что проходит сегодня в Париже. В ходе пресс-конференции Анатолий Пунчук сообщил журналистам о невероятной популярности у иностранных заказчиков русского оружия, причем, интересен весь спектр вооружений от стрелкового оружия до подводных лодок.

Пунчук сообщил, что в ходе проводимой в Сирии операции российская техника демонстрирует высокие тактико-технические характеристики в боевых условиях, что и вызывает заинтересованность со стороны инозаказчиков, передает ТАСС.

Россия приступила к антитеррористической операции на территории Сирии 30 сентября 2015 года по просьбе сирийского президента Башара Асада. В ней задействованы российские ВКС.

Начиная с 2000-х годов Россия поставила за рубеж военно-морской техники более чем на $21 млрд, сообщил представитель ФСВТС. Иностранные покупатели получили порядка 40 надводных кораблей и 15 подводных лодок.