Американский военный эксперт назвал лучшее оружие российского флота

Американский аналитик назвал наиболее опасное оружие российского флота. Это атомные подлодки проекта 885 «Ясень», фрегаты проекта 22350 «Адмирал Григорович», а также ракеты «Циркон» и крылатые «Калибр».

Последние уже использовались во время операции в Сирии, произведя впечатление на вооруженные силы союзников. Не случайно директор американского Института изучения морского потенциала России Майкл Петерсон называет именно эти модели. Он говорит, что ВС США со всей серьёзностью отнеслись к появлению новых российских атомных подводных лодок, назначение которых не совсем понятно.

В целом, как считает Петерсон, российские военно-морские силы хотя и стали гораздо «компактнее» советских, но выходят на качественно новый уровень. Что вполне можно использовать в совместной борьбе с терроризмом, наркоторговлей или пиратством.

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