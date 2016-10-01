На подмосковном полигоне презентовали боевые машины производства тульского КБП

Боевые машины пехоты и десанта и бронированные автомобили "Тигр" с вооружением производства тульского Конструкторского бюро приборостроения (КБП) показали свои огневые возможности на полигоне.

Представитель КБП по каждому образцу техники сделал доклад, после чего боевые машины выдвинулись на огневые позиции.

Бронированный автомобиль стрелял по мишени с дистанции 3,5 км, затем - по реальному объекту на расстояние 5,5 км. Цели были поражены. После этого велась стрельба из миномета на 4,5 км при "наводке" с беспилотника, передает ТАСС.

БМД-4 с модулем "Бахча-У" также провела залп на 5,5 км. После нее отстрелялась БМП-2 с модернизированным боевым модулем "Бережок".

Под занавес демонстрации мишени были успешно поражены из противотанкового ракетного комплекса "Метис-М1" (по щитам на дальности в 2 км) и из гранатомета АГС-30.