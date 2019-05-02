С момента появления предмета, способного отражать окружающее пространство, люди приписывали ему всевозможные необычные магические свойства. Одни считают зеркала опасными, другие убеждены, что через них может осуществляться связь с потусторонним миром. Этот предмет уже давно стал повседневной обыденностью, однако вокруг зеркальной поверхности все еще ходят разные мифы и суеверия...

Зеркало — предмет, без которого очень сложно представить комнату современной женщины. Любая красотка не может выйти из дома, не убедившись в том, что она отлично выглядит. Мы смотримся в зеркало, когда хотим накрасить ресницы, когда что-то случайно попало в глаз или просто чтобы поправить прическу... Между тем зеркалу приписывают магические свойства, о которых прекрасно знали еще наши предки, но которыми пренебрегают люди XXI века. Считается, что зеркало было изобретено в XIII веке, когда люди научились выдувать сосуды из стекла. И с тех пор эта отражающая поверхность овеяна тайной. Наш двойник в зеркале не идентичен нам, ведь правая сторона — это левая, а левая – правая, и весь мир виден в зеркале наоборот. Этот факт является одной из причин для многочисленных суеверий, а также поводом для создания различных мистических теорий. Одна из них заключается в том, что зеркало может якобы служить «порталом» в потустороннюю или какую-то иную реальность.

У многих народов (в том числе и у славянских) считалось, что перед зеркалом ни в коем случае нельзя спать, потому что человек во время сна совершенно беззащитен, и потусторонний мир зазеркалья может забрать его к себе или попросту высосать из спящего энергию. Перед зеркалом нельзя есть и пить, в «народе» говорят: «Счастье пропьешь» или «красоту проешь».

Распространены поверья, что особо высока опасность зеркал для тех домов, где есть новорожденные дети, мертвые или же тяжелобольные люди. Считается, что нельзя, чтобы колыбель стояла напротив зеркала или же ребенок отображался в нем, т. к. это может привести к тому, что вся негативная информация, которая может быть накоплена, отобразиться на ребенке. А больной, отражающийся в зеркале, может ухудшить состояние своего здоровья.

Известно, что, когда в доме есть покойник, все зеркала обязательно нужно завешивать. Это делается для того, чтобы душа умершего, которая какое-то время после кончины еще находится в доме, «не заблудилась» в зеркале. Также считалось, что первый человек, который посмотрится в зеркало после смерти домочадца, тоже вскоре умрет. Именно поэтому рекомендуется проявлять осторожность при покупке антикварных зеркал.

Часто можно услышать о том, что нельзя смотреться в треснувшее зеркало: человек не сможет в течение длительного периода времени найти свою вторую половину. А если зеркало разбилось, нужно непременно его выкинуть, т. к. такой знак сулит только неприятности.

В святки девушки любят погадать на «суженого» и часто прибегают для этого к зеркалам. Распространенное в старину гадание на зеркалах считалось делом черным и весьма опасным. Только смелые и любопытные отваживались узнать всю правду. Не случайно гадающие должны были предварительно снять свои «обереги» – нательный крестик и поясок и распустить волосы. Так девушка снимала с себя защиту и отдавала себя во власть «нечистой» силе. Люди верили, что во время гадания можно увидеть призрак или беса, который либо задушит гадающую девушку, либо напугает ее до психического расстройства. Есть мнение, что у гадалок и тех, кто по глупости и молодости решил погадать на зеркале, жизнь потом складывается неблагополучно.

Мистики и эзотерики рассуждая о том, чем могут быть опасны зеркала, акцентируют внимание на том, что именно зеркало может стать причиной программирования человека на постоянные неудачи в жизни. Природа зеркала — отражение того, кто в него смотрится. Отражая наш внешний облик, зеркало так же отражает и наши мысли, настроение, с которым мы подошли к нему. Глядя в зеркало с плохими мыслями, мы направляем на себя же потоки отрицательной энергии, которые вредят самочувствию, негативно отражаются на внешнем виде, привлекают в нашу жизнь новые проблемы и неприятности. Не употребляйте такие негативные слова, подходя к зеркалу, как: «Мне плохо», «Я некрасивая», «Я глупая», «Я бедная», «Я никому не нужна», «Все ужасно, все плохо» и т. д. Сказанные в зеркало они могут привлечь в вашу жизнь еще больше негативных аспектов и усугубить вашу проблему. Поэтому не стоит появляться перед зеркалом и тому, кто плачет, чем-то расстроен, зол. Стоя перед зеркальной поверхностью, следует улыбаться себе, говорить только добрые и хорошие слова, ведь именно их этот таинственный предмет вернет в вашу жизнь. Достаточно вспомнить советский фильм «Самая обаятельная и привлекательная» (1985) и повторять «аутотренинг» героинь Татьяны Васильевой и Ирины Муравьевой: «Я самая обаятельная и привлекательная. Все мужчины без ума от меня. У меня стройная фигура, красивые ноги. Я могу менять мужчин, как перчатки, крутить и вертеть ими, как жонглер булавами...»