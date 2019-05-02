В США на фото сняли НЛО над горой Шаста

В США очевидец снял на камеру появление яркого НЛО над горой Шаста. Изначально американец, проживающий в штате Калифорния, хотел запечатлеть на фото красивые звезды в ночном небе...

Мужчина направлялся в гости к матери. По дороге он решил сделать фото, а при просмотре обратил внимание на странный объект: он менял местоположение и оставлял позади себя тонкий светящийся хвост.

Мужчина передал снимки профильному изданию MUFON. Уфологи, изучившие кадры, предоставленные жителем США, не смогли найти другого объяснения, кроме как появления корабля пришельцев в данном районе.