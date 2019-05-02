На острове Пасхи уфологи «обнаружили» базу инопланетян

Уфологи заявили, что обнаружили базу инопланетян на знаменитом острове Пасхи. Такой вывод ученые сделали, изучив изображения острова, на которых заметили огромные круги, оставленные инопланетными кораблями.

На снимках со спутника отчетливо видны правильные окружности на земле, которые и являются посадочными площадками гуманоидов. Размер самого большого круга на юге острова составляет около километра в диаметре.

Специалисты склоняются к мнению, что остров выбран представителями внеземных цивилизаций не просто так: из-за малой численности населения, проживающего на Пасхе, пришельцам легче оставаться незамеченными.

Прочие базы для космических кораблей инопланетян сосредоточены на других островах в Тихом океане, а также в снегах Антарктиды - по той же причине. В NASA заявления уфологов пока никак не комментируют.