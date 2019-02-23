В Великобритании на видео сняли НЛО, создающий облачные туннели
23 февраля 2019, 12:49 [ «Аргументы Недели» ]
Известный уфолог Скотт Уоринг опубликовал на своем официальном сайте видеоролик, на котором в небе над Восточным Сассексом (Великобритания) очевидец зафиксировал неопознанный летающий объект.
Дата съемки - конец июля прошлого года, однако уфологу кадры с таинственным НЛО стали доступны лишь сегодня, 23 февраля. На видео сняты странные туннели в облаках и, как оказалось, не только.
При ближайшем рассмотрении Уорингу удалось обнаружить на записи стремительно проносящийся в воздухе НЛО. Ученый предположил, что между объектом и туннелями существует непосредственная связь.
По словам уфолога, пришельцы используют подобные тоннели для того, чтобы перемещаться к Земле, оставаясь при этом незамеченными людьми. Однако, как выяснилось, не всегда и - не в этот раз.