Марсианская станция зафиксировала странные звуки

Странные звуки низкой частоты зафиксировала в последние 72 часа аппаратура американской станции Mars InSight, совершившей в конце ноября 2018 года посадку к северу от марсианского экватора.

Необъяснимый низкочастотный инфразвук пронесся мимо набора детекторов на посадочном модуле миссии. Об этом сообщил планетолог из Корнелльского университета Дон Бэнфилд, сообщает журнал Forbes.

Звук длился 100 секунд. По мнению ученого, его источником мог быть вошедший в атмосферу планеты метеор, сошедшая лавина или сильное атмосферное возмущение, но доподлинно это пока не известно.

Кроме того, пока специалистам не удалось установить и расстояние до источника. Однако, пишет издание, команда ученых рассчитывает получить информацию об этом в ходе дальнейших исследований.