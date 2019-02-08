Известная провидица утверждает, что конец света наступит в День влюбленных

Провидица Хизер Спрага, прославившаяся предсказанием победы Дональда Трампа на выборах президента США, заявила, что конец света случится уже очень скоро. Предполагается, что это произойдет в День влюбленных.

Женщина уверяет, что видела во сне огромную красную планету и слышала, как люди в ужасе кричали: "Нибиру". Спрага убеждена, что это является признаком апокалипсиса. По ее мнению, человечеству осталось совсем недолго, ведь 14 февраля будет уже на следующей неделе, передает "Росбалт".

Провидица ранее сообщала, что о победе Трампа на выборах Спрага узнала тоже из сна – тогда мало кто верил в то, что он станет лидером США.