В NASA поведали о вероятности существования инопланетян

Первый помощник руководителя Дирекции научных миссий NASA Томас Зурбухен, занимающий эту должность с 2016 года, накануне посетил Бостонский университет. Об этом сообщает издание ScienceAlert.

В ходе встречи с сотрудниками и студентами Зурбухен ответил на множество вопросов. В частности, присутствующие поинтересовались, решение какого вопроса из ныне актуальных он хотел бы застать при жизни.

Сотрудник NASA, не задумываясь, ответил, что мечтает получить доказательства существования внеземных цивилизаций, пояснив, что сегодня существование жизни за пределами Земли выглядит все более вероятным.

Он отметил, что ранее сомнению подвергалось и наличие на других планетах воды, сложных молекул. Однако теперь стало совершенно очевидно, что человечество все это время "недооценивало природу".

По его словам, "жизнь там намного вероятнее, чем мы думали". А потому он посоветовал сотрудникам и студентам Бостонского университета ценить природу и верить в существование инопланетян.