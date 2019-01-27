Китайские уфологи опубликовали снимки НЛО, преследовавшего пассажирский лайнер

Уфологи из Китая опубликовали кадры преследования НЛО пассажирского лайнера, совершавшего рейс по маршруту из Нидерланд в Поднебесную. Объект выглядел как классическая летающая тарелка.

Согласно рассказам одного из очевидцев, мужчина почувствовал себя странно и выглянул в иллюминатор. Его глазам предстал корабль пришельцев дискообразной формы, имеющий серебристый цвет.

Пассажирам удалось заснять преследование неопознанным летающим объектом их самолета, однако погоня продлилась недолго: через некоторое время объект "растворился в воздухе", пишет VistaNews.



