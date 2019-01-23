Камера, снимающая происходящее вокруг МКС в режиме реального времени, зафиксировала присутствие двух НЛО в непосредственной близости от станции. Запись опубликовал уфолог Скотт Уоринг.

На своем официальном сайте ученый пишет, что, по его мнению, НЛО "подмигивали" экипажу космической станции, причем делали это сознательно, с тем, чтобы космонавты могли их заметить.

По его словам, появление НЛО возле МКС - явление, ставшее сегодня чуть ли не обыденностью. Подтверждением тому являются видеоролики, снятые все той же камерой наружного наблюдения.

Уфолог задается вопросами: какое количество раз пришельцы уже посещали Международную космическую станцию, и как долго еще NASA сможет держать в тайне контакты с внеземным разумом?



