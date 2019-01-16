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НЛО в небе над Сибирью попал на видео
16 января 2019, 21:50 [ «Аргументы Недели» ]
Один из жителей Кемерова снял на видео яркий, светящийся объект в небе. По словам очевидца, с таким зрелищем мужчина сталкивается отнюдь не впервые. Об этом сообщает онлайн-журнал Сибдепо.
Приблизительно в 7 часов утра горожанин из окна своей квартиры заметил в темном небе НЛО и снял его на видео. Яркий светящийся объект немного менял траекторию полета и увеличивался в размерах.
"Он появляется иногда в небе, его видно из моего окна, исчезает он только тогда, когда на улице становится светло, часов в 9-10", - рассказал собеседник издания, подчеркнув при этом, что это точно не звезда.
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