НЛО в небе над Сибирью попал на видео

Один из жителей Кемерова снял на видео яркий, светящийся объект в небе. По словам очевидца, с таким зрелищем мужчина сталкивается отнюдь не впервые. Об этом сообщает онлайн-журнал Сибдепо.

Приблизительно в 7 часов утра горожанин из окна своей квартиры заметил в темном небе НЛО и снял его на видео. Яркий светящийся объект немного менял траекторию полета и увеличивался в размерах.

"Он появляется иногда в небе, его видно из моего окна, исчезает он только тогда, когда на улице становится светло, часов в 9-10", - рассказал собеседник издания, подчеркнув при этом, что это точно не звезда.



