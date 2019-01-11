Уфологи обнаружили базу пришельцев в Пермском крае

Группа энтузиастов-уфологов смогла выяснить причины паранормальных явлений, происходящих в районе поселка Молебка. По их мнению, там размещается подземный бункер инопланетян с Нибиру.

Местные жители неоднократно видели черные фигуры, похожие на человеческие, которые редко вступают в контакт с людьми, но при встрече с ними "человек полностью теряет контроль над собой".

Как сообщает Vistanews.ru, последние исследования наводят на мысли, что аномальная зона в Перми - это лаборатория Нибиру, где инопланетные ученые занимаются исследованием земных организмов.

Село пользуется большой популярностью у туристов. В феврале 2018 года журнал Forbes даже включил Молебку в список восьми лучших мест в мире для так называемой охоты на инопланетян.