Ученые утверждают, что нашли новые доказательства существования внеземной жизни

Ученые из Университета Шеффилда утверждают, что им удалось найти в стратосфере доказательства существования внеземной жизни. Специалисты якобы обнаружили там "уникальный биологический вид".

Речь идет об объектах, которые состоят из кислорода и углерода, и считаются "строительными кирпичиками организмов". Свою находку ученые назвали "небесным драконом", передает "Свободная пресса". По их мнению, он зародился не на нашей планете, а в совершенно другой части Вселенной.

В настоящий момент астрономы пытаются понять, как данный объект попал в стратосферу, сообщает в воскресенье, 30 декабря, "ВладТайм".