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Ученые утверждают, что нашли новые доказательства существования внеземной жизни
30 декабря 2018, 14:10 [ «Аргументы Недели» ]
Ученые из Университета Шеффилда утверждают, что им удалось найти в стратосфере доказательства существования внеземной жизни. Специалисты якобы обнаружили там "уникальный биологический вид".
Речь идет об объектах, которые состоят из кислорода и углерода, и считаются "строительными кирпичиками организмов". Свою находку ученые назвали "небесным драконом", передает "Свободная пресса". По их мнению, он зародился не на нашей планете, а в совершенно другой части Вселенной.
В настоящий момент астрономы пытаются понять, как данный объект попал в стратосферу, сообщает в воскресенье, 30 декабря, "ВладТайм".
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