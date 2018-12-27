Уфолог: над аэропортом Гатвик летали не беспилотники

В британском аэропорту Гатвик на минувшей неделе произошло ЧП: работа воздушной гавани была приостановлена из-за беспилотников над летным полем. Известный уфолог считает, что дело вовсе не в дронах. Аэропорт Гатвик в Лондоне возобновил работу после сбоя из-за беспилотников

Уфолог Скотт Уоринг придерживается мнения, что правительство Великобритании намеренно не сообщило мировой общественности истинной причины задержки рейсов. По его словам, всему виной атака НЛО.

"Люди, находящиеся в аэропорту, не видели НЛО, космические корабли были зафиксированы только на радарах. Если бы открылась правда, это вызвало бы массовую панику", - отметил ученый в своем блоге.

Кроме того, уфолог рассказал об отчете японского МИД, распространяемом в Кремле, в котором упрекают Лондон за использование любой возможности мешать российским СМИ в Великобритании.

Там говорится, кроме прочего, что история с атакой НЛО на аэропорт Гатвик настолько взволновала британское правительство, что премьер-министр Тереза Мэй собрала экстренное совещание.

По его словам, все это привело к арестам из-за информации, распространенной в СМИ, и пересеченной местными полицейскими. Скотт Уоринг призывает отпустить невинных людей, ставших "козлами отпущения", без предъявления им каких-либо обвинений.

Напомним, как ранее сообщали АН, 760 рейсов были отменены, по официальной информации, из-за двух дронов, круживших над территорией аэродрома. Вовремя вылететь из Лондона не смогли примерно 110 тысяч человек.



