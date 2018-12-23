НЛО, десантирующий беспилотники, сняли на видео в Австралии

Всемирно известный уфолог Скотт Уоринг на своем официальном сайте опубликовал видеозапись, на которой запечатлен НЛО в небе над Австралией. Особенно ученого привлек один необычный момент.

Уоринг, разглядывая кадры видеозаписи, опубликованной очевидцами на YouTube, обратил внимание, что данный объект, в отличие от остальных своих "собратьев", сбрасывает в атмосферу Земли беспилотники.

Если ранее на множестве подобных записей очевидцы фиксировали лишь передвижение или статичное пребывание НЛО над поверхностью Земли, то нынешняя видеосъемка - куда интересней, считает уфолог.

"Спустя 50 секунд видео я заметил, что данный НЛО начинает десантировать в атмосферу меньшие беспилотники. Главный корабль также сопровождают беспилотники, которые летят перед ним", - отметил Уоринг.

Уфолог припомнил, что несколько лет тому назад наблюдал подобное на видеозаписи появления НЛО над Токио. Тогда аппарат в виде большого металлического шара также сбрасывал в небе шары меньшего размера.



