Еще два НЛО в небе над Нью-Йорком попали на видео

В сети Интернет опубликовано видео, как над Нью-Йорком на сверхзвуковой скорости пролетает дискообразный объект. Очевидцы и пользователи окрестили запись "доказательством существования НЛО". НЛО в небе над Нью-Йорком сняли на камеру из самолета

По мнению издания Express, совершенно исключено, что на кадрах запечатлен самолет: при замедленном воспроизведении видно, что у объекта нет крыльев, и он имеет абсолютно черный цвет.

Версию о том, что горожане видели всего лишь птицу или дрон, также отвергают: для живого существа объект летел слишком высоко, а для беспилотника его размеры чересчур велики.

Еще один неопознанный летающий объект над Нью-Йорком заметил на этой неделе известный уфолог Скотт Уоринг, опубликовав видеозапись на своем официальном сайте.

Ученый утверждает, что НЛО "прикидывался" кометой, "отрастив" для этого хвост. Однако ни его размеры, ни близость к поверхности Земли не позволяют этого допустить.

Уоринг отметил, что NASA предупреждали о комете 46P, которая пройдет на небольшом расстоянии от планеты. Но данный объект был замечен в нескольких милях от земли.







