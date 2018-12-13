На снимках NASA обнаружили ангелоподобный НЛО

На полученных сегодня снимках американского космического управления NASA известный уфолог Скотт Уоринг обнаружил необычный НЛО ангелоподобной формы, расположенный у поверхности Солнца.

По мнению ученого, объект удалялся от светила, стартовав с или из-под его поверхности. Уоринг отметил, что ранее этот НЛО, как и другие, были замечены, покидающими Солнце, а не направляющимися к звезде.

Объект имеет два крыла и длинный хвост, потому его форма напоминает силуэт ангела в его классическом представлении. Уфолог уверен, что ранее данный объект уже попадал на снимки, и неоднократно.

Он не преминул заметить, что космическое агентство США никак не комментирует изображения на снимках. По мнению Уоринга, это еще одно доказательство сокрытия правительством факта существования инопланетян.







