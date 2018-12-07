"Путешественник во времени" рассказал, что произойдет в мире в ближайшие 10 лет

Человек по имени Ной Новак, называющий себя путешественником во времени, рассказал, что произойдет в мире в ближайшие десять лет. Ранее мужчина несколько раз анонимно выступал по телевидению.

Теперь он принял решение написать список самых важных событий грядущего десятилетия на бумаге и опубликовать в сети. Во-первых, Новак предсказал увеличение в 2019 году количества наблюдаемых НЛО. Кроме того в следующем году на Западе случится самая длительная метель за всю историю. Также будет разработан особый робот, который якобы позволит видеть незрячим людям. В этом же году создадут чип, который даст возможность улучшить качество жизни людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, передает "Свободная пресса".

В 2020 году появится весьма неоднозначная технология Android, подробностей о которой "путешественник во времени" пока не предоставил. В этом же году президент США Дональд Трамп будет переизбран на второй срок.

сообщает " ВладТайм". В 2028 году земляне якобы наконец-то встретятся с инопланетянами, а также смогут начать путешествовать по времени,ВладТайм".

В ближайшие годы нам предстоит проверить, насколько верны предсказания Новака.