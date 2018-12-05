Над океаном у побережья Северной Каролины местный рыбак снял на видео два странных огня, которые надолго зависли в ночном небе. Мужчина предполагает, что стал очевидцем появления НЛО. [related_articles]

Согласно рассказу рыбака, яркий свет над водой то появлялся, то исчезал на протяжении часа. В какой-то момент огни исчезли совсем, но затем снова появились. На этот раз - ближе.

Видеозапись опубликовал известный уфолог Скотт Уоринг. Ученый считает, что похожие на две фары огни, скорее всего, принадлежат кораблю пришельцев, вынырнувших из глубин океана.

По его мнению, представители внеземных цивилизаций имеют подводные базы на Земле. После появления из толщи вод кораблям инопланетян нужно какое-то время, чтобы "обсохнуть".

Напомним, ранее применительно к НЛО в Мексиканском заливе ученый поделился версией, что корабль стал виден землянам именно по причине сбоя в стелс-технологии из-за воды.



