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Житель США снял на видео странные шары в небе, напоминающие НЛО
3 декабря 2018, 09:51 [ «Аргументы Недели» ]
Американский рыбак снял на видео нечто, напоминающее НЛО. Согласно последней информации, светящиеся шары появились в небе над водой, когда мужчина рыбачил на берегу в штате Северная Каролина.
Автор видео заявил, что инцидент произошел 20 ноября. Около 21.00 по местному времени рыбак заметил странные огни, которые не двигались в течение часа, однако при этом становились то ярче, то бледнее, передает kp.ru.
Американец отметил, что в какой-то момент свет "выключился" примерно на 20 минут, а затем снова появился.
В сети пользователи начали гадать, что именно удалось увидеть рыбаку. Многие подумали, что это были огни самолета или факелы на нефтяной вышке. Некоторые, однако, не исключили, что это действительно был НЛО.
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