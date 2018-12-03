Житель США снял на видео странные шары в небе, напоминающие НЛО

Американский рыбак снял на видео нечто, напоминающее НЛО. Согласно последней информации, светящиеся шары появились в небе над водой, когда мужчина рыбачил на берегу в штате Северная Каролина.

Автор видео заявил, что инцидент произошел 20 ноября. Около 21.00 по местному времени рыбак заметил странные огни, которые не двигались в течение часа, однако при этом становились то ярче, то бледнее, передает kp.ru.

Американец отметил, что в какой-то момент свет "выключился" примерно на 20 минут, а затем снова появился.

В сети пользователи начали гадать, что именно удалось увидеть рыбаку. Многие подумали, что это были огни самолета или факелы на нефтяной вышке. Некоторые, однако, не исключили, что это действительно был НЛО.