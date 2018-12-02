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Уфологи рассмотрели в Антарктиде разбитый НЛО
2 декабря 2018, 22:55 [ «Аргументы Недели» ]
Американские уфологи с помощью интернет-приложения Google Earth смоглирассмотреть на территории Антарктиды очередную аномалию. По словам экспертов, на заснеженной местности находится новое разрушенный НЛО.
Специалисты высказывают предположение, что космический корабль пришельцев потерпел катастрофу и вынужденно опустился в Антарктиде. Подсчитано, что ширина неопознанного космического аппарата составляет примерно 7,38 метров, а высота равна около 7,92 метров.
Ранее уфолог Скотт Уоринг, рассматривая спутниковые снимки неба над Антарктидой, заметил необычные гонки самолетов и НЛО. По его мнению, самолеты передвигались на низкой высоте, чтобы избежать радаров.
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