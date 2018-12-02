Озвучены новая дата и точное время грядущего апокалипсиса

Группа ученых, основываясь на совокупности данных различных источников, назвала 2018 год последним годом для всего живого на планете Земля. Специалисты назвали точную дату и время апокалипсиса.

Согласно подсчетам деятелей науки, конец света наступит 16 декабря между 18:15 и 18:37 по московскому времени. Причиной гибели человечества станет загадочная планета Нибиру.

Уфологи прогнозируют детонацию этого неизведанного небесного тела при сближении с Солнцем. Последующий взрыв будет обладать такой силой, что уничтожит все живое на поверхности нашей планеты.

Напомним, по данным неофициальной науки, Нибиру по своим размерам превосходит Землю в 4 раза и вращается вокруг Солнца по эллиптической орбите: на полный круг у нее уходит около 3600 лет.

Пророчество майя гласит, что 16 декабря 2018 года закончится "Пятое солнце". Также, согласно астрономическим данным, в декабре произойдет событие, именуемое "парадом планет".

В свою очередь, подобное выстраивание в один ряд небесных тел нашей Солнечной системы может привести к явлению, которое астрономы называют гравитационной дырой.

Данное явление опасно своими последствиями: из-за смещения магнитных полюсов на Земле возможны наводнения, извержения вулканов, смерчи, землетрясения и изменения климата.

Кроме того, специалисты включили в совокупность факторов, свидетельствующих о приближении апокалипсиса, предсказание Ванги, легендарной ясновидящей и пророчицы.

Согласно ее прогнозу, обострение глобальных мировых проблем, связанных с уничтожением окружающей среды, произойдет к концу 2018 года и повлечет за собой вымирание животных, а затем и людей.