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Озвучены новая дата и точное время грядущего апокалипсиса
2 декабря 2018, 16:44 [ «Аргументы Недели» ]
Группа ученых, основываясь на совокупности данных различных источников, назвала 2018 год последним годом для всего живого на планете Земля. Специалисты назвали точную дату и время апокалипсиса.
Согласно подсчетам деятелей науки, конец света наступит 16 декабря между 18:15 и 18:37 по московскому времени. Причиной гибели человечества станет загадочная планета Нибиру.
Уфологи прогнозируют детонацию этого неизведанного небесного тела при сближении с Солнцем. Последующий взрыв будет обладать такой силой, что уничтожит все живое на поверхности нашей планеты.
Напомним, по данным неофициальной науки, Нибиру по своим размерам превосходит Землю в 4 раза и вращается вокруг Солнца по эллиптической орбите: на полный круг у нее уходит около 3600 лет.
Пророчество майя гласит, что 16 декабря 2018 года закончится "Пятое солнце". Также, согласно астрономическим данным, в декабре произойдет событие, именуемое "парадом планет".
В свою очередь, подобное выстраивание в один ряд небесных тел нашей Солнечной системы может привести к явлению, которое астрономы называют гравитационной дырой.
Данное явление опасно своими последствиями: из-за смещения магнитных полюсов на Земле возможны наводнения, извержения вулканов, смерчи, землетрясения и изменения климата.
Кроме того, специалисты включили в совокупность факторов, свидетельствующих о приближении апокалипсиса, предсказание Ванги, легендарной ясновидящей и пророчицы.
Согласно ее прогнозу, обострение глобальных мировых проблем, связанных с уничтожением окружающей среды, произойдет к концу 2018 года и повлечет за собой вымирание животных, а затем и людей.
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