На Марсе обнаружен неизвестный блестящий объект

На поверхности Марса на днях был обнаружен неизвестный блестящий объект. Согласно последней информации источников, необычную находку сделал на поверхности Красной планеты марсоход Curiosity.

Объект было решено назвать Little Colonsay (в переводе с английского – Маленький Колонси, остров к северу от Шотландии). Специалисты, изучившие снимки, не исключили, что это может быть метеорит, поскольку он довольно сильно блестит, говорится в блоге на сайте NASA.

Ученые, однако, отмечают, что внешний вит данного объекта может быть крайне обманчивым, поэтому для точного определения его происхождения необходимо провести химический анализ.