В Агрентине сняли на видео НЛО с красными и зелеными огнями

В минувшие выходные очевидцы, проезжавшие по Национальной трассе №9 в Аргентине, сняли на камеру необычный НЛО, движущийся вдоль дороги. "Летающую тарелку" обрамляли огни красного и зеленого цветов.

На представленных кадрах видно, как довольно большой объект бесшумно передвигается параллельно трассе. По бокам "космического корабля пришельцев" расположены фонари, или прожекторы двух разных цветов.

Видеозаписью на своем официальном сайте поделился известный уфолог Скотт Уоринг. По его мнению, Аргентина - одна из превосходных точек для наблюдения за НЛО, давно облюбовавших эту страну.

Ученый считает, что пришельцы имеют порталы в Анды, которые расположены на западной границе Аргентины. Анды имеют более десятка вулканов, которые инопланетяне могут использовать в качестве порталов.

АН, в свою очередь, напоминают, что в эти дни в Аргентине проходит саммит G20, на который прилетели главы многих государств, а также дипломаты и видные политические деятели со всего мира.



