НЛО в небе над Нью-Йорком сняли на камеру из самолета

На прошлой неделе очевидец, находившийся на борту самолета, пролетающего над Нью-Йорком, записал на видео светящийся НЛО, сопровождающий воздушное судно. Свою оценку ролику дал уфолог Скотт Уоринг.

По мнению ученого, светящийся шар на видеокадрах - точь-в-точь один из Foo Fighters (так в годы Второй мировой американские летчики обозначали НЛО и странные атмосферные явления).

Впрочем, как отметил уфолог, не исключается, что странное свечение - лишь отблеск от лампы для чтения в иллюминаторе самолета. Уоринг находится в ожидании второго видео-подтверждения.



