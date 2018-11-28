НЛО в небе над Нью-Йорком сняли на камеру из самолета
28 ноября 2018, 21:04 [ «Аргументы Недели» ]
На прошлой неделе очевидец, находившийся на борту самолета, пролетающего над Нью-Йорком, записал на видео светящийся НЛО, сопровождающий воздушное судно. Свою оценку ролику дал уфолог Скотт Уоринг.
По мнению ученого, светящийся шар на видеокадрах - точь-в-точь один из Foo Fighters (так в годы Второй мировой американские летчики обозначали НЛО и странные атмосферные явления).
Впрочем, как отметил уфолог, не исключается, что странное свечение - лишь отблеск от лампы для чтения в иллюминаторе самолета. Уоринг находится в ожидании второго видео-подтверждения.