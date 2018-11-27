Ученые полагают, что жизнь на Марсе может превратить людей в ангелов

Ученые продолжают на расстоянии активно исследовать Марс. Один из специалистов на днях сделал поразительное заявление – проживание на Красной планете способно превратить людей в настоящих ангелов.

Джонатан Янг полагает, что если земляне переселятся на Марс, они начнут внешне напоминать библейских ангелов. По мнению ученого, изменение тела и лица людей станет неизбежным из-за принципиально иных условий на Красной планете, передает "Свободная пресса". Янг убежден, что рост человека в процессе проживания на Марсе увеличится до трех метров, а глаза существенно расширятся. Интересно, что с такой гипотезой соглашается и писатель Майк Бар. Он объяснят изменения во внешности повышенным уровнем гравитации, а также необходимостью различать предметы в темноте.

Напомним, как сообщает портал "Дни-24", ссылаясь на древние писания, падшие ангелы попали на Землю именно с марсианской территории, причем у них не было никаких крыльев.