На фото из прошлого века обнаружили космическую станцию пришельцев

На околоземной орбите уфолог Скотт Уоринг обнаружил черную космическую станцию инопланетян. Снимки, о которых идет речь, были сделаны в эпоху миссии Аполлон-10, то есть в 70-е годы прошлого века.

Ученый рассказал, что разглядывал кадры, сделанные американским космическим агентством NASA в то время, когда редактирование фотографий еще было распространено.

На снимках отчетливо виден большой черный объект, который, как предполагает известный специалист, является космической станцией представителей внеземных цивилизаций.

По мнению Уоринга, это не просто космический корабль, используемый для перемещения в пространстве, а именно станция - своего рода дом для инопланетян: "Простое решение транспортных проблем".















