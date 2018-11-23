Гонки самолетов и НЛО над Антарктидой попали на камеру

Уфолог Скотт Уоринг, рассматривая спутниковые снимки неба над Антарктидой, заметил необычные гонки самолетов и НЛО. По его мнению, самолеты передвигались на низкой высоте, чтобы избежать радаров. Очередной НЛО был замечен у МКС 22 ноября

Разглядывая фотографии на карте Google, ученый обнаружил странную погоню. На снимках видны два самолета, преследующие два НЛО. Все участники летят довольно низко, скрываясь от земных радаров.

Ученый сделал предположение, что корабли инопланетян управляются людьми, а все происходящее - учения ВВС США, которые предназначены для отработки навыков пилотами-новобранцами.

По его мнению, инопланетные технологии либо были найдены и изучены военными, либо куплены у представителей внеземных цивилизаций и теперь тайно используются американской армией.

Вероятно, выводы уфолога основаны на том, что снимки сделаны в непосредственной близости от научной станции Zucchelli, расположенной возле залива Терра Нова в Антарктиде.



