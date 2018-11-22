Очередной НЛО был замечен у МКС 22 ноября

Известный уфолог Скотт Уоринг, наблюдая за происходящим у Международной космической станции через установленные там камеры, обнаружил НЛО, который на несколько минут попал в объектив аппаратов.

По словам ученого, НЛО очень походил на МКС и спутник, однако, совершенно очевидно, не являлся ни тем, ни другим. Его появление Уоринг заметил благодаря ИК-излучению и градусу падения лучей Солнца.

Предположение об инфракрасном излучении уфолог сделал из-за окраса фото и видео в розовый и фиолетовый оттенки. К тому же, человеческий глаз не воспринимает его, а вот камера..

Спустя какое-то время после обнаружения Уорингом НЛО камеры переключили. Это дало возможность уфологу убедиться, насколько далеко от МКС в тот момент находился спутник.

Совокупность всех этих моментов убедила уфолога в том, что на кадрах от 22 ноября был запечатлен замаскированный космический корабль представителей внеземных цивилизаций.



