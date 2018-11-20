Жители Нью-Йорка стали свидетелями появления НЛО в небе над городом
20 ноября 2018, 18:17 [ «Аргументы Недели» ]
Металлический НЛО заметили проплывающим в небе над густонаселенным районом Нью-Йорка. Объект находился на большой высоте, и, по всей видимости, активно вращался. Очевидцам удалось снять его на видео.
Известный уфолог Скотт Уоринг убежден, что объект не являлся воздушным шаром, и вспомнил аналогичный случай с Джоном Ленноном, который заметил НЛО в Нью-Йорке, стоя на его патио своего пентхауса 23 августа 1974-го.
Очевидец, которому посчастливилось сделать видеозапись 16 ноября сего года, рассказал, что НЛО появился солнечным днем в районе Лонг-Айленда. Из-за большой скорости НЛО кадры немного смазаны.