НЛО, напугавший пилотов в Ирландии, сняли на видео

Видеорегистратор, установленный в автомобиле очевидца Сэнди Лаверти, записал появление НЛО в небе над Северной Ирландией за три минуты до того, как о нем сообщили пилоты сразу трех авиакомпаний. В небе над Ирландией пилоты зафиксировали НЛО

Напомним, как ранее сообщали АН, в пятницу, 9 ноября, три пилота различных авиакомпаний связались с операторами, чтобы прояснить для себя ситуацию в небе.

Пилот лайнера British Airways, выполнявший рейс из Монреаля в Лондон, рассказал о появлении вблизи воздушного судна светящегося объекта и уточнил, не проводятся ли рядом военные учения.

Почти одновременно с ним пилот Virgin Airlines, летевший из Орландо в Манчестер, засвидетельствовал появление светящихся объектов рядом со своим самолетом.

Еще один пилот, узнав о предыдущих двух случаях, признался, что тоже видел в небе нечто странное и рад оказаться не единственным свидетелем произошедшего.

Как сообщается, автор видеозаписи в это время направлялся на работу в Клойфин Коад в городе Колрейн. По его словам, все пытаются убедить его в том, что это был метеор из потока Таурид.

6:44am 09/11/2018, Something shoots across the sky??

Footage from my dash cam.. time on camera is an hour out. pic.twitter.com/DFt8B5ZxyF