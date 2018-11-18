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НЛО, напугавший пилотов в Ирландии, сняли на видео
18 ноября 2018, 12:02 [ «Аргументы Недели» ]
Видеорегистратор, установленный в автомобиле очевидца Сэнди Лаверти, записал появление НЛО в небе над Северной Ирландией за три минуты до того, как о нем сообщили пилоты сразу трех авиакомпаний.
Напомним, как ранее сообщали АН, в пятницу, 9 ноября, три пилота различных авиакомпаний связались с операторами, чтобы прояснить для себя ситуацию в небе.
Пилот лайнера British Airways, выполнявший рейс из Монреаля в Лондон, рассказал о появлении вблизи воздушного судна светящегося объекта и уточнил, не проводятся ли рядом военные учения.
Почти одновременно с ним пилот Virgin Airlines, летевший из Орландо в Манчестер, засвидетельствовал появление светящихся объектов рядом со своим самолетом.
Еще один пилот, узнав о предыдущих двух случаях, признался, что тоже видел в небе нечто странное и рад оказаться не единственным свидетелем произошедшего.
Как сообщается, автор видеозаписи в это время направлялся на работу в Клойфин Коад в городе Колрейн. По его словам, все пытаются убедить его в том, что это был метеор из потока Таурид.
6:44am 09/11/2018, Something shoots across the sky??— Sandy Laverty (@SandyLaverty) 9 ноября 2018 г.
Footage from my dash cam.. time on camera is an hour out. pic.twitter.com/DFt8B5ZxyF
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