На снимках Антарктиды найден огромный металлический диск

Уфологи заявили, что на недавних снимках Антарктиды, сделанных со спутника, обнаружили гигантский загадочный предмет, по форме своей напоминающий диск классической летающей тарелки.

Конспирологи выдвинули версию о том, что приведшее к таянию льдов глобальное потепление высвободило из плена мерзлоты древнюю «летающую тарелку», и она оказалась на поверхности, пишет Dni24.

Поводом для сомнений служит тот факт, что четкость снимков "оставляет желать лучшего". Вполне возможно, что найденный уфологами "космический корабль" - не более чем горная порода.