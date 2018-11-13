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В небе над Ирландией пилоты зафиксировали НЛО
13 ноября 2018, 20:02 [ «Аргументы Недели» ]
Пилоты сразу нескольких авиакомпаний рассказали о неопознанных летающих объектах в небе над Ирландией. Запись переговоров о появлении НЛО были опубликованы в сети Интернет, вызвав неоднозначную реакцию.
Первым об этом сообщил пилот лайнера British Airways, выполнявший рейс из Монреаля в Лондон. Он сообщил в управление в Шенноне, что увидел светящийся объект с левой стороны от своего Boeing 787.
Пилот лайнера Virgin Airlines из Орландо в Манчестер также видел светящиеся объекты, которые двигались по схожей траектории (после появления в зоне видимости устремлялись на север).
Позднее еще один из летчиков сообщил о своих наблюдениях, отметив, что рад оказаться не единственным очевидцем. В Авиационном управлении Ирландии начата проверка, пишет РИА Новости.
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