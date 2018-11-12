Уральский блогер обнаружил огромный НЛО возле МКС
12 ноября 2018, 22:21 [ «Аргументы Недели» ]
Российский интернет-журналист Валентин Дегтерев опубликовал в сети Интернет видео, на котором видно как, по его мнению, в непосредственной близости от Международной космической станции завис НЛО.
По утверждению блогера, объект - не что иное, как инопланетный корабль, пассажиры которого, скорее всего, уже находятся в контакте с экипажем МКС. По его словам, это объясняет все те "чудеса", которые происходят в последнее время на орбите Земли и на МКС в частности.
Как подчеркнул уралец, размеры НЛО сопоставимы с космическими кораблями типа "Союз". Однако, немного смутила исследователя форма корпуса данного космического аппарата. Дегтерев предположил, что, вероятно, фюзеляж корабля на момент съемки был закрыт силовым полем.
"Видимо, какой-то корабль давно уже исследует нашу планету из космоса. Так что контакт уже, видимо, давно состоялся. Только нам, как всегда, о нем так и не сообщили", - посетовал екатеринбуржец.
Специалисты поспешили опровергнуть эту версию, утверждая, что объект на видео кораблем пришельцев являться не может, так как это - элемент солнечной батареи самой МКС. Однако, пользователям соцсетей по-прежнему не ясно, может ли она находиться на таком дальнем расстоянии от станции.
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