Уральский блогер обнаружил огромный НЛО возле МКС

Российский интернет-журналист Валентин Дегтерев опубликовал в сети Интернет видео, на котором видно как, по его мнению, в непосредственной близости от Международной космической станции завис НЛО. Экс-сотрудник NASA обнародовал секретную информацию об инопланетянах

По утверждению блогера, объект - не что иное, как инопланетный корабль, пассажиры которого, скорее всего, уже находятся в контакте с экипажем МКС. По его словам, это объясняет все те "чудеса", которые происходят в последнее время на орбите Земли и на МКС в частности.

Как подчеркнул уралец, размеры НЛО сопоставимы с космическими кораблями типа "Союз". Однако, немного смутила исследователя форма корпуса данного космического аппарата. Дегтерев предположил, что, вероятно, фюзеляж корабля на момент съемки был закрыт силовым полем.

"Видимо, какой-то корабль давно уже исследует нашу планету из космоса. Так что контакт уже, видимо, давно состоялся. Только нам, как всегда, о нем так и не сообщили", - посетовал екатеринбуржец.

Специалисты поспешили опровергнуть эту версию, утверждая, что объект на видео кораблем пришельцев являться не может, так как это - элемент солнечной батареи самой МКС. Однако, пользователям соцсетей по-прежнему не ясно, может ли она находиться на таком дальнем расстоянии от станции.