Экс-сотрудник NASA обнародовал секретную информацию об инопланетянах

Эксперт по НЛО Норман Бергрун к радости конспирологов сделал ряд важных заявлений. В частности, экс-сотрудник американского космического агентства поведал, что контакт с пришельцами давно установлен. Во время миссии Apollo 17 астронавты запечатлели НЛО, сыгравший в прятки

По его словам, земляне уже общаются с представителями инопланетных цивилизаций, однако данная информация строго засекречена. В ходе небезызвестной миссии "Аполлон" астронавты видели их и даже сделали снимки.

Бергрун отметил, что следы деятельности пришельцев запечатлены на многих фотографиях NASA, но сотрудники космического агентства перед публикацией тщательно редактируют все изображения.

Кроме того, эксперт уточнил, что представители внеземного разума не только частые гости в нашей Солнечной системе, но и ее жители: инопланетяне давно активно осваивают Уран и Юпитер.