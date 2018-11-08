В Небраске во время грозы на видео попал торпедообразный НЛО

В американском штате Небраска водитель во время грозы запечатлел на видео огромный темный объект, прорезающий тучи и оставляющий за собой темный след. По форме НЛО напоминал сигару или торпеду.

"Что-то таинственное появляется на видео, снятом во время грозы", - гласит подпись под видеороликом, опубликованном на канале, который сообщает об экстремальных погодных условиях и природных явлениях.

Ранее данную запись, как сообщается, очевидец разослал уфологам. Мнения специалистов, как и пользователей Сети разделились. Одни полагают, что темное пятно на видео - инопланетный корабль пришельцев.

Другие считают, что автор стал свидетелем испытаний новейшей разработки американских или российских военных сил, которые проводились под покровом непогоды, чтобы скрыть их от посторонних глаз.



