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В Небраске во время грозы на видео попал торпедообразный НЛО
8 ноября 2018, 23:03 [ «Аргументы Недели» ]
В американском штате Небраска водитель во время грозы запечатлел на видео огромный темный объект, прорезающий тучи и оставляющий за собой темный след. По форме НЛО напоминал сигару или торпеду.
"Что-то таинственное появляется на видео, снятом во время грозы", - гласит подпись под видеороликом, опубликованном на канале, который сообщает об экстремальных погодных условиях и природных явлениях.
Ранее данную запись, как сообщается, очевидец разослал уфологам. Мнения специалистов, как и пользователей Сети разделились. Одни полагают, что темное пятно на видео - инопланетный корабль пришельцев.
Другие считают, что автор стал свидетелем испытаний новейшей разработки американских или российских военных сил, которые проводились под покровом непогоды, чтобы скрыть их от посторонних глаз.
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