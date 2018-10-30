В небе над Мексикой сняли на видео яркие огни трех неподвижных НЛО

В городе Росарито на побережье Мексики очевидцы зафиксировали на видео три неподвижно висящих в воздухе НЛО. Запись вызвала в Сети горячее обсуждение, затронувшее даже президента США Дональда Трампа. В Мексиканском заливе сняли на видео никуда не спешащий НЛО

Объекты на видео по форме напоминают классический силуэт "летающей тарелки", по краям которой расположены мощные прожекторы. Примечательно, что НЛО неподвижно висят в воздухе.

Последний пункт особенно насторожил веб-пользователей. Многие предположили, что им морочат головы видеосъемкой мачтовых уличных фонарей, либо преподносят в "новом ракурсе" прожекторы футбольного стадиона.

Однако, сторонники версии об НЛО утверждают, что Росарито - маленький город, в котором нет ни того, ни другого. Некоторые даже специально изучили местность через приложения Google.

Кроме того, нашлись пользователи, которые задались вопросом, из-за мигрантов ли президент Соединенных штатов Дональд Трамп построил стену и в настоящий момент стягивает войска на границу с Мексикой.

Напомним, ранее АН сообщали, что в начале месяца в небе над Мексикой был замечен НЛО весьма необычной формы. А на минувшей неделе уфологи обсуждали появление НЛО над Мексиканским заливом.



