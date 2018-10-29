Таинственный треугольник обнаружили среди льдов Антарктиды

Виртуальные археологи обнаружили на территории Антарктиды гигантский предмет неизвестного происхождения. Согласно последней информации, таинственный треугольник был замечен на Земле Королевы Мод.

Предполагается, что странное сооружение геометрически правильной формы показалось из-за таяния льдов. Предполагается, что длина объекта составляет 107 метров, а ширина – 74 метра, передает "Свободная пресса". Не исключено, что он находится на территории Антарктиды уже несколько веков, однако до этого его скрывали от посторонних глаз льды.

В ближайшее время ученые планируют установить происхождение таинственного треугольника и выяснить, каким образом он оказался среди ледников, сообщает "ВладТайм".