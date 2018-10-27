Вблизи Барнаула замечен разноцветный НЛО
27 октября 2018, 18:00 [ «Аргументы Недели» ]
В ночь на 27 октября в 25 километрах от Барнаула очевидцы заметили переливающийся всеми цветами радуги НЛО. Сообщается, что загадочный объект висел в воздухе над Змеиногорской трассой.
Как рассказывают местные жители, НЛО перемещался по разным плоскостям, зависая ненадолго в одном месте, а затем снова начинал хаотичное движение из стороны в сторону.
«Наблюдаем с друзьями НЛО, объект переливается разными цветами и хаотично двигается на протяжении примерно уже получаса. Кто-нибудь еще видит это?» – написал в сообществе «Барнаул 22» Юрий Корниенко.
К сожалению, зафиксировать явление на видео никто не решился. Кроме тех, кто об этом сообщил, очевидцев явления не нашлось, сообщает региональный портал «Алтайская правда».
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