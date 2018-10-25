В Мексиканском заливе сняли на видео никуда не спешащий НЛО

Очевидцам удалось запечатлеть на видео странный объект в небе над океаном в Мексиканском заливе. Авторитетным мнением об этом явлении поделился сегодня известный уфолог Скотт Уоринг.

По форме НЛО напоминал прямоугольник, однако уфолог считает, что это лишь визуальный эффект: на самом деле на записи виден диск летающей тарелки со стороны (вид сбоку).

По мнению специалиста, потенциальные пришельцы, вынырнув из вод океана, были уверены, что их стелс-технология работает, однако, по всей видимости, она явно дала сбой.

Уоринг пришел к данному выводу, исходя из того, что загадочный объект не спешил скрыться из виду, а его нижняя часть то появлялась, то вновь исчезала из поля зрения.

Уфолог предположил, что сбой в "маскировочном плаще" был вызван водой: влага на летательном аппарате после появления из глубин океана не успела стечь или высохнуть.



