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В Мексиканском заливе сняли на видео никуда не спешащий НЛО
25 октября 2018, 13:34 [ «Аргументы Недели» ]
Очевидцам удалось запечатлеть на видео странный объект в небе над океаном в Мексиканском заливе. Авторитетным мнением об этом явлении поделился сегодня известный уфолог Скотт Уоринг.
По форме НЛО напоминал прямоугольник, однако уфолог считает, что это лишь визуальный эффект: на самом деле на записи виден диск летающей тарелки со стороны (вид сбоку).
По мнению специалиста, потенциальные пришельцы, вынырнув из вод океана, были уверены, что их стелс-технология работает, однако, по всей видимости, она явно дала сбой.
Уоринг пришел к данному выводу, исходя из того, что загадочный объект не спешил скрыться из виду, а его нижняя часть то появлялась, то вновь исчезала из поля зрения.
Уфолог предположил, что сбой в "маскировочном плаще" был вызван водой: влага на летательном аппарате после появления из глубин океана не успела стечь или высохнуть.
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