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Опубликовано видео, как НЛО "атаковали" Лас-Вегас
22 октября 2018, 22:18 [ «Аргументы Недели» ]
В небе над американским штатом Невада пару недель назад очевидцы заметили сразу несколько НЛО. Одному из жителей города Лас-Вегас удалось запечатлеть загадочные объекты на видео.
Офисное здание, расположенное на территории города, было буквально окружено неопознанными летающими объектами. Запись тщательно изучили уфологи.
Специалисты пришли к мнению, что инопланетные корабли могли прилететь из "Района 51", возле которого зафиксирована частая активность инопланетных кораблей.
Среди экспертов бытует теория, согласно которой на сверхсекретной военной базе, расположенной в зоне 51, американское правительство тестирует инопланетные технологии.
Некоторые полагают, что эксперименты проводятся не без участия представителей внеземных цивилизаций, а возможно, и самими пришельцами из других галактик.
Ранее в этом году в сети Интернет были размещены похожие видеоролики, свидетельствующие о появлении НЛО в небе над столицей мира казино и увеселительных заведений.
Так, один из жителей Лас-Вегаса сделал видеозапись, на которой пользователи могли наблюдать пульсирующий НЛО, появившийся в небе над городскими огнями.
Еще один материал был выложен в Сеть летчиком. На кадрах отчетливо видны НЛО, которые, совершая в воздухе невероятные маневры, преследовали его самолет.
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