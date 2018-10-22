В небе над американским штатом Невада пару недель назад очевидцы заметили сразу несколько НЛО. Одному из жителей города Лас-Вегас удалось запечатлеть загадочные объекты на видео.

Офисное здание, расположенное на территории города, было буквально окружено неопознанными летающими объектами. Запись тщательно изучили уфологи.

Специалисты пришли к мнению, что инопланетные корабли могли прилететь из "Района 51", возле которого зафиксирована частая активность инопланетных кораблей.

Среди экспертов бытует теория, согласно которой на сверхсекретной военной базе, расположенной в зоне 51, американское правительство тестирует инопланетные технологии.

Некоторые полагают, что эксперименты проводятся не без участия представителей внеземных цивилизаций, а возможно, и самими пришельцами из других галактик.

Ранее в этом году в сети Интернет были размещены похожие видеоролики, свидетельствующие о появлении НЛО в небе над столицей мира казино и увеселительных заведений.

Так, один из жителей Лас-Вегаса сделал видеозапись, на которой пользователи могли наблюдать пульсирующий НЛО, появившийся в небе над городскими огнями.

Еще один материал был выложен в Сеть летчиком. На кадрах отчетливо видны НЛО, которые, совершая в воздухе невероятные маневры, преследовали его самолет.