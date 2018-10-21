НЛО во время трансляции новостей попал в прямой эфир в Аргентине

Неопознанный летающий объект появился в кадре во время утреннего прямого эфира, который транслировался в выпуске аргентинских новостей. Ведущая в этот момент рассказывает о погоде.

Вдруг она замечает загадочный объект, на который указывает пальцем. Пользователи Сети активно высказывают предположения, что это может быть, сообщает "Актуальные Новости". Большинство склоняется к тому, что объект неземного происхождения.