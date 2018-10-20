"Теория полого Солнца": внутри звезды живут пришельцы?

Известный уфолог Скотт Уоринг сделал сенсационное заявление о том, что внутри Солнца находится планета с представителями внеземной расы. Информация опубликована на официальном сайте специалиста.

По мнению ученого, право на существование имеет теория полого Солнца, согласно которой в центре звезды может находится планета, использующая энергию светила.

К такому мнению Уоринг пришел, анализируя снимки камер NASA, на которых отчетливо видна огромная дыра в районе северной полярной области Солнца.









Уфолог считает, что данное "отверстие" может быть свидетельством того, что с его помощью представители внеземной цивилизации перемещают что-то гигантское: вероятно, другую планету.

"Возможно, Солнце сжимается до пустоты, используя энергетические поля. В них инопланетяне прячут планету или планеты, космические станции и прочее, получая энергию звезды в режиме нон-стоп", - предположил эксперт.