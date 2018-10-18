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Яйцеобразный НЛО попал на видео в Швейцарии

18 октября 2018, 17:17 [ «Аргументы Недели» ]

Яйцеобразный НЛО попал на видео в Швейцарии
pixabay.com

На прошлой неделе жители Швейцарии стали свидетелями появления в небе НЛО. Загадочный объект не пытался скрыть своего присутствия, появившись надо головами граждан, как говорится, "средь бела дня".

Один из местных жителей успел записать неопознанный объект на камеру, после чего запись была передана специалистам. Уфолог Ив Опплигер, изучив кадры, пришел к выводу, что наземные летательные аппараты объект не похож.

По словам Опплигера, благодаря максимальному зуму ему удалось разглядеть форму НЛО: он похож на воздушный шар, однако имеет форму яйца, с двумя оконечностями на каждой его стороне. По словам швейцарца, это определенно нечто внеземное.

 

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