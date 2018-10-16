Следы НЛО нашли на снегу в Аргентине

Уфологи продолжают находить странные следы инопланетян, будь то НЛО в небе, или же таинственные знаки на земле. Недавно мистические геоглифы были замечены на территории Аргентины.

В минувшую субботу, 13 октября, молодой аргентинец, катаясь на мотоцикле, нашел в лесу два странных рисунка на снегу, но при этом не увидел рядом с ними человеческих следов.

Родриго поспешил домой и вернулся с домочадцами, чтобы сделать фотографии невероятных отпечатков: "Их размер и точность поражают. Я никогда не видел ничего подобного!", - поделился он в интервью LM Neuquén.

Местные жители рассказывают, что в радиусе километра от места обнаружения знаков периодически появляются странные существа, которые не похожи на людей или животных. Кроме того, здесь часто видят НЛО и яркие огни в небе.



